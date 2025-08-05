DAX24.041 -0,2%ESt505.337 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.421 +1,0%Nas21.595 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1667 +0,4%Öl66,52 -0,3%Gold3.347 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs aktuell

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

12.08.25 16:09 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,67 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,70 EUR 0,11 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,67 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,62 EUR. Zuletzt wechselten 36.007 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 23,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,15 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Xiaomi dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,59 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung