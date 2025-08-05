Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,67 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,67 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,62 EUR. Zuletzt wechselten 36.007 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 23,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,15 Mrd. HKD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Xiaomi dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,59 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

