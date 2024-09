Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 2,19 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:59 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 2,19 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 2,19 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,21 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 35.092 Xiaomi-Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi ließ sich am 21.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 95,95 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,21 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Xiaomi am 19.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,762 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

