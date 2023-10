Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 1,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,51 EUR. Bisher wurden via Tradegate 229.175 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,53 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xiaomi gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 67.354,91 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 70.170,88 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,525 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

