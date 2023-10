Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 1,52 EUR nach oben.

Um 08:47 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 1,52 EUR. Bei 1,52 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,51 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 108.250 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,62 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,59 Prozent.

Xiaomi veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 CNY je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 21.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,525 CNY je Aktie.

