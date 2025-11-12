Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,89 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:59 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 4,89 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 4,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,86 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 16.682 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,30 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 49,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 18.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 24.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

