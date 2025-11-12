Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Vormittag vor

DAX24.371 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,64 -0,8%Gold4.126 ±-0,0%
12.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,88 EUR nach oben.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,88 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 4,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,86 EUR. Zuletzt wechselten 7.685 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 51,61 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 24.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

