Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger setzen Xiaomi am Nachmittag unter Druck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 7,0 Prozent auf 5,16 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:06 Uhr um 7,0 Prozent auf 5,16 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,07 EUR. Bei 5,19 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 263.908 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,53 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 248,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.11.2024 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 25.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,837 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

