Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 5,67 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:17 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 5,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,57 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 30.945 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,69 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 70,18 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi veröffentlichte am 18.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,20 HKD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 117,88 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 79,18 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,41 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

