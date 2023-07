Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 1,33 EUR.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 1,33 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 1,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 778.351 Xiaomi-Aktien.

Bei einem Wert von 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,06 EUR ab. Abschläge von 19,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,91 Prozent zurück. Hier wurden 59.477,13 CNY gegenüber 73.351,50 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,417 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

