Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 5,83 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:47 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 5,83 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,89 EUR aus. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,80 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 45.422 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 26,87 Prozent wieder erreichen. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 198,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 44,85 Prozent gesteigert.

Am 19.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 26.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen