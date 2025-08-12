Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 5,88 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 5,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.620 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 27.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,47 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 26.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,58 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

