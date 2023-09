Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochnachmittag behauptet

Notierung im Blick

Die Aktie von Xiaomi zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 1,41 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 16:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 1,41 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,41 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 1,40 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,41 EUR. Bisher wurden heute 116.315 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,74 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.08.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,06 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 67.354,91 CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.170,88 CNY umgesetzt worden waren.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,523 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben