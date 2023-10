Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 1,52 EUR.

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,52 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,52 EUR. Zuletzt wechselten 54.677 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,14 Prozent.

Am 29.08.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 67.354,91 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 70.170,88 CNY umsetzen können.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,525 CNY je Aktie.

