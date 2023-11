Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Plus

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 1,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,0 Prozent auf 1,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,96 EUR. Bei 1,93 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 287.525 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 2,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2022 (1,14 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 41,17 Prozent sinken.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 67.354,91 CNY gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.11.2024 dürfte Xiaomi die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,588 CNY je Xiaomi-Aktie.

