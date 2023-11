Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Montagvormittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1,95 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 1,95 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,96 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,93 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 181.372 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2023 auf bis zu 1,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Am 28.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 71,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 67.354,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.170,88 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 20.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 18.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,588 CNY im Jahr 2023 aus.

