Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag gefragt

Die Xiaomi-Aktie konnte um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 1,39 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,39 EUR. Bei 1,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 134.921 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 36,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 1,07 EUR. Mit Abgaben von 29,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xiaomi gewährte am 23.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,03 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,72 Prozent auf 70.474,27 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78.062,90 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,197 CNY je Aktie aus.

