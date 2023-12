Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 1,84 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:08 Uhr 3,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,85 EUR. Bei 1,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 343.434 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,28 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2023 Kursverluste bis auf 1,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 59,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CNY je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 70.894,41 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 70.474,27 CNY umgesetzt.

Die Xiaomi-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,650 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

