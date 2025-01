Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 4,24 EUR.

Um 11:54 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,24 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 28.966 Xiaomi-Aktien.

Am 06.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,63 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 8,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 66,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 18.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 100,66 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,54 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,829 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Apple profitiert nicht von starkem Smartphone-Markt-Wachstum