Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 09:07 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 4,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 4,25 EUR. Bei 4,21 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 3.801 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 06.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,63 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 8,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,43 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.11.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,23 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,21 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,54 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,66 Mrd. HKD ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 25.03.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,829 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

