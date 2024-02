Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 1,49 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 11:59 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1,49 EUR. Bei 1,51 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,49 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 55.090 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 26,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 22,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 20.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.894,41 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.474,27 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,674 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

