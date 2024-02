Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1,50 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 16:05 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 1,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,49 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 90.688 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2023 markierte das Papier bei 2,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,16 EUR fiel das Papier am 24.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,91 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 20.11.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 CNY erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.894,41 CNY im Vergleich zu 70.474,27 CNY im Vorjahresquartal.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,674 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

