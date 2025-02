Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 5,45 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:20 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 5,45 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.695 Xiaomi-Aktien.

Bei einem Wert von 5,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,85 Prozent.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 18.11.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 HKD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 31,51 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 25.03.2025 präsentieren.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,837 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

