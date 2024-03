Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 1,71 EUR.

Um 16:05 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 1,71 EUR ab. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,72 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 224.283 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,79 Prozent. Bei 1,16 EUR fiel das Papier am 24.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi gewährte am 21.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.894,41 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,677 CNY je Xiaomi-Aktie.

