Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Xiaomi

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 1,73 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 1,73 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,70 EUR ab. Bei 1,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 91.034 Xiaomi-Aktien.

Am 15.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR an. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 14,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2023 Kursverluste bis auf 1,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 49,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 21.11.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.894,41 CNY im Vergleich zu 70.474,27 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,677 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie springt zweistellig hoch: Xiaomi startet Auslieferung des ersten Elektroauto-Modells

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"?