Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi gewinnt

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 2,76 EUR. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,78 EUR aus. Bei 2,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.268 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,85 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2021. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,17 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2020 erreicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,885 CNY fest.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

