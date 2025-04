Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,9 Prozent auf 4,95 EUR abwärts.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 11:58 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 4,95 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,82 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 133.192 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.03.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 117,88 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,18 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

