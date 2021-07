Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,96 EUR

1,34% Charts

News

Analysen

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 2,96 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.379 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 31.07.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2022 0,999 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Trotz des Wettbewerbs mit Tesla: NIO hält kommende Konkurrenten für die größte Bedrohung

Chinesische Tech-Unternehmen im Fokus der Behörden - wieso sich ein Einstieg jetzt trotzdem lohnen könnte

Apple-Aktie: Deutsche Bank-Analyst bleibt bullish und sieht Aufwärtspotenzial

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com