Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit KursVerlusten

Die Xiaomi-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 1,30 EUR abwärts. Bei 1,30 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,31 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 79.982 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,69 EUR an. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 22,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,06 EUR am 25.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 18,10 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 24.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73.351,50 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.477,13 CNY.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Xiaomi am 23.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,417 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

