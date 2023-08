Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 1,36 EUR nach.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,36 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,35 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,37 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 120.701 Aktien.

Bei einem Wert von 1,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). 18,93 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,82 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73.351,50 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.477,13 CNY.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 23.08.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,450 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

