Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 1,46 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 1,46 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,47 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,44 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 166.121 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 27,31 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 29.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 67.354,91 CNY, gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,01 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,523 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben