Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 1,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:02 Uhr 2,6 Prozent auf 1,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 1,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,91 EUR. Bisher wurden heute 313.130 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 09.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,99 EUR. 4,74 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,14 EUR ab. Abschläge von 39,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 29.08.2023. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,01 Prozent auf 67.354,91 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 20.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 18.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,588 CNY in den Büchern stehen haben wird.

