Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 3,8 Prozent auf 1,88 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 127.935 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 6,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2022 (1,14 EUR). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 64,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xiaomi veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 67.354,91 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.170,88 CNY US-Dollar umgesetzt.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 20.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,588 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

