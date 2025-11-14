DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,94 -3,9%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.466 -3,8%Euro1,1618 -0,2%Öl64,34 +2,0%Gold4.138 -0,8%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Mittag ausgebremst

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 4,70 EUR.

Das Papier von Xiaomi befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,3 Prozent auf 4,70 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,67 EUR nach. Mit einem Wert von 4,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 12.079 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Mit Abgaben von 30,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,13 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,61 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

