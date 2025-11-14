Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Freitagnachmittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 4,66 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 16:03 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 4,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 4,48 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.739 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 58,74 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,27 EUR am 26.11.2024. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 42,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 24.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

