Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 4,71 EUR ab.

Um 09:11 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,71 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,68 EUR aus. Bei 4,71 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 5.299 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 57,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 44,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 24.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,61 CNY je Aktie aus.

