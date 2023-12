Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Donnerstagmittag zu

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 1,87 EUR.

Um 11:52 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 1,87 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,87 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 107.032 Xiaomi-Aktien.

Bei 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2023 bei 1,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,22 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 20.11.2023. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 70.894,41 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 70.474,27 CNY umsetzen können.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,654 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

