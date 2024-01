Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 1,65 EUR nach.

Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:50 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 1,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,63 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,64 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 61.954 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,00 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 30,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.11.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,657 CNY je Xiaomi-Aktie.

