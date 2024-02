Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Xiaomi am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,51 EUR.

Um 12:01 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1,51 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.393 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,03 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2023 bei 1,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 23,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 20.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,06 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.894,41 CNY – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 70.474,27 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,674 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

