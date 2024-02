Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Donnerstagnachmittag

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1,50 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 16:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 1,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,49 EUR aus. Mit einem Wert von 1,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 145.521 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 26,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2023 auf bis zu 1,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 29,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 20.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 70.894,41 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,674 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

