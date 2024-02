Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi behauptet sich am Vormittag

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zum Vortag unverändert notierte die Xiaomi-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 1,51 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Xiaomi-Aktie um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel bei 1,51 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,53 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,51 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,53 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.380 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2023 (1,16 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,24 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 20.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi -0,06 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 70.894,41 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 präsentieren.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,674 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

