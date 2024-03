Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 1,71 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,71 EUR zu. Bei 1,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 39.486 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 24.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 21.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 70.894,41 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.474,27 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Xiaomi.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,677 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

