Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Minusbereich

Blick auf Xiaomi-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 1,96 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 1,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,92 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,95 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 37.368 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 17,97 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 1,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 36,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 23.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 75,88 Mrd. CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,67 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren, um 27,16 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Xiaomi am 21.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,664 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

Tech-Investor kritisiert Teslas Full Self-Driving: "Noch lange nicht autonomes Fahren"

Tesla hat große Pläne: Neue Fabrik in Thailand soll Handelswettkampf mit China entspannen