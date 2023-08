Aktienkurs im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag fester

15.08.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 1,39 EUR.

Die Aktie notierte um 12:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 1,39 EUR zu. Bei 1,40 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,38 EUR. Zuletzt wechselten 77.388 Xiaomi-Aktien den Besitzer. Bei 1,62 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 14,21 Prozent niedriger. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR ab. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 30,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Am 25.05.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,17 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,02 CNY in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 23.08.2023 erwartet. In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,450 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

