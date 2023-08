Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagvormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,39 EUR.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,7 Prozent auf 1,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 40.529 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 1,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 30,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.05.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,02 CNY je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73.351,50 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.477,13 CNY.

Am 23.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,450 CNY je Aktie belaufen.

