Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Xiaomi im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,83 EUR nach oben.

Das Papier von Xiaomi legte um 15:52 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 5,83 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 5,85 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,72 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.662 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 21,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,99 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,58 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

