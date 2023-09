Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Freitagmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,45 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:54 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 1,45 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,44 EUR. Bei 1,48 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 114.948 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,62 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 29.08.2023. Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67.354,91 CNY. Im Vorjahresviertel waren 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.11.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,523 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

