Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 1,86 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,86 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,85 EUR ab. Bei 1,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 114.599 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 8,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 61,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 20.11.2023. Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.894,41 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 70.474,27 CNY eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,654 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage