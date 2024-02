Kursverlauf

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag auf Höhenflug

16.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Plus bei 1,60 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Xiaomi 1,59 EUR 0,09 EUR 6,05% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 1,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 1,61 EUR. Bei 1,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 120.542 Xiaomi-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 2,03 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 26,98 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2022 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 20.11.2023 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 70.894,41 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.474,27 CNY in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,674 CNY in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"? KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com