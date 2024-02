Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Freitagnachmittag stark

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 6,0 Prozent auf 1,59 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:07 Uhr 6,0 Prozent. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,61 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,59 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 252.773 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2023 bei 2,03 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 21,72 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2023 auf bis zu 1,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 20.11.2023 vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,06 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70.894,41 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 70.474,27 CNY eingefahren.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,674 CNY fest.

