Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,32 EUR

1,55% Charts

News

Analysen

Das Papier von Xiaomi konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 1,31 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,33 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.438 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 29.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 25,07 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,14 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi gewährte am 23.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Xiaomi hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,03 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70.474,27 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 78.062,90 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 19.03.2024 dürfte Xiaomi die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,161 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com